بسبب حملها مسلسل جيداء دوفنجي مع بولنت آينال في ورطة

تعيش الممثلة التركية جيداء دوفنجي الشهيرة برفيف في "نساء حائرات" أحلى أيامها مع زوجها الممثل الكوميدي بولنت شاكراك بعد مضي عام على زواجهما، إذ عرفا حديثاً أن جيداء حامل بشهرين.

وتلقت جيداء دوفنجي خبر حملها وهي مرتبطة بتصوير الموسم الأول من مسلسلها الجديد "أبي وعائلته" مع الممثل بولنت آينال وعائشة بنغول.

ولن تتخذ الممثلة قرار البقاء في المسلسل أو الإنسحاب منه حفاظاً على حملها الذي طالما حلمت به إلا بعد اسشارة الطبيب الخاص بها.

ولجيداء دوفنجي إبنة وحيدة تدعى ميليسا تبلغ من العمر خمس سنوات أنجبتها من زواج سابق.

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