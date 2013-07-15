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قمر اللبنانية تنتقد توريث الحكم في مصر

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قمر اللبنانية تنتقد توريث الحكم في مصر قمر اللبنانية تنتقد توريث الحكم في مصر

تدخل قمر اللبنانية تجربتها الأولى في عالم المسرح، وذلك بعد أن اختارها المنتج والمؤلّف محي زايد لتكون بطلة مسرحية "التوريث"، مع الممثل محمد رمضان، حيث تتناول المسرحية، بالبحث والتحليل، قضيّة توريث الحكم في وعدم اعتراف الشعب المصريّ بها.
وتقوم قمر حالياً بإجراء "بروفات" مع فريق العمل، على مسرح الحريّة. ويقوم بإخراج العمل عصام السيد، وسوف يكون الافتتاح خلال عيد الفطر بمدينة الإسكندرية، لكي تفتتح الموسم الصيفيّ هناك، خصوصاً في ظلّ تراجع الإنتاج المسرحيّ الخاصّ بسبب الاضطرابات السياسيّة في البلاد.

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