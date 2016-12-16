غدًا.. محاكمة 26 متهما بخلية الجيزة الإرهابية‎

مراسل «ONA»

تنظر غدًا السبت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهما لقيامهم بتأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من مممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، وأضافت قائمة الاتهامات إتهام إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “خلية الجيزة الإرهابية “.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الشربيني وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، بعد أن أسندت لهم عدد من الاتهامات منها تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من مممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية، بالاضافة الي انهم شاركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل الملازم أول “طارق عبد العزيز ” الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة واستعمال القوة والعنف مع موظفيين عموميين، وكذلك الشروع في قتل المجني عليه ” علاء عبد الحكم عباس ” ضابط الأمن المركزى، وتخريب سيارة شرطة وما حوته من أسلحة وذخيرة وسرقوا أسلحة ميري عبارة عن طبنجة وبندقيتين خرطوش وبندقية ناري خرطوش وغاز فضلاً عن الاتهام بصنع مفرقعات شديدة الانفجار ومواد مفرقعة “TNT” .