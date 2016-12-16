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بعد 12 شهرا.. النيابة تعاين شقة أمين شرطة قتل وزوجته مالك عقار بالوراق

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بعد 12 شهرا.. النيابة تعاين شقة أمين شرطة قتل وزوجته مالك عقار بالوراق بعد 12 شهرا.. النيابة تعاين شقة أمين شرطة قتل وزوجته مالك عقار بالوراق

>كتب بهجت أبو ضيف

بعد مرور 12 شهرا على ارتكاب أمين شرطة وزوجته جريمة قتل مالك عقار يستأجران به شقة وتقطيع جثته بسبب مطالبتهما بدفع الإيجار، أجرت نيابة الجيزة معاينة للشقة التى شهدت الجريمة والكائنة بمنطقة الوراق بصحبة خبراء المعمل الجنائى، وتم العثور على آثار لدماء خاصة بالمجنى عليه على "ستارة" وإحدى حوائط الشقة.

وذكر مصدر أمنى، أن إصرار المتهم وزوجته على نفيهم ارتكاب الجريمة، دفع النيابة لإجراء المعاينة، للعثور على أدلة جديدة، لإثبات إدانة المتهمين بقتل المجنى عليه.

كان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغا فى شهر يناير الماضى يفيد بالعثور على أشلاء جثة رجل ملقاة بمنطقة الوراق، وبفحص بلاغات التغيب تبين أنها لتاجر مقيم بالوراق، وأن أفراد أسرته حرروا محضرا بتغيبه منذ عدة أيام.

وبإجراء التحريات تبين أن أمين شرطة استأجر شقة بعقار ملك المجنى عليه، وعجز عن دفع الإيجار، مما دفعه للاستعانة بزوجته لاستدراج المجنى عليه وعرض ممارسة الرذيلة معه، ثم ابتزازه وتهديده وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

وفور وصول المجنى عليه لشقة المتهم استقبلته زوجته بملابس مغرية، ثم داهم أمين الشرطة الشقة وهدد القتيل بفضحه، وحاول إجباره على توقيع إيصالات أمانة، ومع مقاومة الضحية ورفضه الاستجابة للتهديد، سدد أمين الشرطة عدة طعنات للمجنى عليه واشترك مع زوجته فى تقطيع جثته ثم التخلص منها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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