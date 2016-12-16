سيدة بالمرج تزعم سرقتها وتجريدها من ملابسها على يد مجهولين رغبة فى الطلاق

كتب إبراهيم أحمد

لجأت ربة منزل إلى تنفيذ حيلة ادعت خلالها قيام مجهولين بتعقبها أثناء عودتها لمسكنها بمنطقة المرج، ودفعها داخل الشقة وسرقة مشغولاتها الذهبية وتجريدها من ملابسها، حيث تبين عدم صحة الواقعة، وعدلت الزوجة عن أقوالها، وأكدت اختلاقها الواقعة لوجود خلافات زوجية ورغبتها فى الطلاق من زوجها، وذلك بعد إثارة حفيظته بقيامهم بكشف جسدها، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة الزوجة للنيابة لتولى التحقيق.

كان رجال مباحث قسم شرطة المرج، تلقوا بلاغا من "وليد ر ع" 36 سنة، سائق، بأنه أثناء دخول زوجته "داليا ع ع" 39 سنة، أخصائية كمبيوتر، لمسكنها فوجئت بشخصين مجهولين قاما بدفعها داخل الشقة وتجريدها من ملابسها العلوية وتقييد يديها وقدميها، واستوليا على سلسلة ذهبية كانت تتحلى بها، ومبلغ 5000 جنيه، ولاذا بالفرار.

انتقل رجال مباحث القسم إلى المكان، وتبين من خلال الفحص سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود آثار عنف أو بعثرة بمحتويات الشقة، كما عثر بداخل الشقة على مبلغ 48 ألف جنيه ومصوغات ذهبية فى يد زوجة المبلغ، ولم يتم الاستيلاء عليها.

ومن خلال التحريات، لم يستدل على صحة الواقعة، وباستدعاء زوجة المبلغ ومناقشتها عن تفصيلات الواقعة، عدلت عن أقوالها واعترفت باختلاق الواقعة لوجود خلافات زوجية ورغبتها فى الانفصال عن زوجها بالطلاق، فاختمرت فى ذهنها الادعاء بالواقعة، وأنها كشف عن عورتها لإثارة حفيظة زوجها حتى يقوم بتطليقها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.