القبض على أخصائى مكتبات ومحاسب ينتميان للجماعة الإرهابية بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد، بالتعاون مع ضباط الأمن الوطنى بالمحافظة، من ضبط شخصين لانتمائهما إلى جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تمكنت القوة من ضبط "ع.ك.ف" أخصائى مكتبات، وتم تحرير المحضر رقم 6 أحوال إرفاقا للمحضر رقم 2760 إدارى مركز شرطة الخارجة لسنة 2016م، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

كما تمكنت القوة من ضبط "و.ح" 45 سنة، محاسب بإحدى المصالح الحكومية، بتهمة انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، وتم تحرير المحضر رقم 40 أحوال إرفاقا للمحضر رقم 2760 إدارى مركز شرطة الخارجة لسنة 2016م، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.