غدًا.. استئناف يوسف والي على قرار التحفظ على أمواله‎

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، السبت محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، استئناف يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم

وكان المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة، قد أمر في سنة 2011 بالتحفظ على أموال كل من الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ومحمد عزب سويلم، المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورجل الأعمال سليمان عامر، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها

كما شمل القرار زوجات وأولاد كل من عزب سويلم وسليمان عام في قضية رقم 347 لسنة 2011