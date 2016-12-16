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أول تعليق من الفنانة (دينا) بعد إلقاء القبض على زوجها

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أول تعليق من الفنانة (دينا) بعد إلقاء القبض على زوجها أول تعليق من الفنانة (دينا) بعد إلقاء القبض على زوجها

قامت الإدارة العامة لشرطة السياحة أمس الخميس بإلقاء القبض على رجل الأعمال الهارب (وائل أحمد قؤاد) والذي يبلغ من العمر 45 عاما، وزوج الراقصة المشهورة والمعروفة (دينا)، وذلك بسبب تهربه من تنفيذ أحكام صادرة ضده بسبب تهربه من الضرائب، وتبلغ مجموع الأحكام الصادرة في حقه 40 سنة تقريبا كلها صادرة ضده في قضايا جنح معظمها يتعلق بإيصالات أمانة وشيكات بدون رصيد، وقد تم إلقاء القبض عليه أثناء تواجده في أحد الفنادق مع زوجته الراقصة دينا.


أول تعليق من الفنانة (دينا) بعد إلقاء القبض على زوجها

هذا وفي أول تعليق وتصريح من الفنانة (دينا) بعد إلقاء القبض على زوجها، قالت في تصريح صادم ومفاجئ للجميع ( أن المشكلة لا تخصها وأنها مشاكل تتعلق بعمل زوجها، وليست لها علاقة بها، ولا تستطيع التعليق عليها)، تاركة الأمر برمته لوزارة الداخلية لتفصل فيه.

جدير بالذكر أن الفنانة (دينا) في الفترة الأخيرة بعيدا عن شاشة السينما والتليفزيون، حيث لم تشارك مؤخرا في أي أعمال سينمائية أو درامية منذ فترة طويلة، وحتى الأن لم تكشف هذه الفنانة عن سر تغيبها هذه الفترة الطويلة عن السينما والتليفزيون.

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