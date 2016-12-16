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نصائح "ديكورات" السلم الداخلي

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الجمعة 16-12-2016 20:43

يعد السلّم الداخلي جزءًا هامًّا من البيت، إذ يشكّل نقطةً مركزيّةً في المكان الذي يحلّ فيه، ما يحتّم إيلاء تصميمه اهتمامًا خاصًّا من خلال النصائح والأفكار الآتية، التي تعدّدها مهندسة الديكور ديالا غمراوي:

| يحلو تزويد درجات السلّم كافة بإنارة مخفية، أو يمكن تثبيت وحدات إضاءة مباشرة بالشكل المربع أو الدائري أو المستطيل على جهة محدّدة من الدرجة. وفي هذا الإطار، من الضروري استعمال الإضاءة الصفراء، لكونها تضفي دفئًا على المساحة. علمًا بأن البيضاء منها، تؤثّر على ألوان المفروشات.
| يمكن تغطية أجزاء السلّم الداخلي كافة بالخشب البني الداكن، أو إكساء الجزء العمودي منه بالخشب وتغطية الجزء الأفقي منه بالـ"موكيت" البيج الفاتح. كما يمكن تغطية جوانبه كافة بالـ"موكيت"، أو وضع الأخيرة وسط السلم، مع الحرص على تحقيق التناقض بالألوان، فإذا كانت الأرضيّة من الرخام البيج أو الأبيض يمكن اختيار ألوان الـ"موكيت" من ألوان المفروشات.
| يُفضّل طلاء الجدار، إلى يسار السلّم، بطلاء سادة فاتح أو تلبيسه بورق جدران خالٍ من الزخرفات، خصوصًا إذا كانت مساحة السلّم ضيّقة وغير مفتوحة.
| يحلو تزيين الجدار بعدد من اللوحات الضخمة أو الطويلة.
| تشمل "اكسسوارات" السلّم وحدة إضاءة مصمّمة بغرابة، على شكل مشعل مثلًا.
| يُحبذ اختيار مقبض السلّم المشغول من الـ"ستاينلس ستيل" السادة الخالي من الإطارات أو الخشب المثبت على لوح من الزجاج مع تجنب الزخرفة، خصوصًا إذا كان ديكور البيت من النمط الـ"مودرن".

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سيدتي