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حظك اليوم برج القوس الجمعة 16/12/2016على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 16/12/2016على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الجمعة 16/12/2016على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها الطموح والاستقلالية، كما أنهم من أكثر الأبراج حب للمغامرة.

 

برج القوس على الصعيد المهني:

ستضع خطة جديدة للعمل التى من شأنها أن تساعدك على إنجاز مهامك بشكل جيد وسريع، كذلك من المتوقع أن تذهب إلى بلد أوروبى خلال الفترة المقبلة لإنجاز مهمة عمل رسمية.
> على الصعيد العاطفي:

جفاء الحبيب وبعده عنك فى الفترة الماضية قد انتهى إلى الأبد، فالآن أنت ستكون بجواره وعلاقتكما أفضل مما كانت عليه فى الماضى، كما أن اليوم سيشهد لقاء رومانسى مع الحبيب تستعيدا فيه ذكرياتكما سويًا.

برج القوس على الصعيد الصحي:

صحتك بخير، ولكنك ستعانى اليوم من اضطرابات شديدة فى المزاج، ربما تصاب بشكل مفاجئ بإحدى نوبات الإكتئاب التى جعلتك تشعر بالحزن والغضب فحاول أن تسيطر عليها قبل أن تتطور.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

فى هذه الأيام سيرتفع نجمك وستحصل على أشياء كثيرة طالما حاولت الوصول لها، كما أن الاستقرار سيكون حليفك فى العلاقات العاطفية.


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مصر 365

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