بعد مهلة الأسبوع.. ماذا قدم خماسى التجديد للزمالك بالموسم الحالى

كتب أحمد توفيق

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك منح الخماسى المنتظر تجديد عقودهم التى تنتهى بنهاية الموسم الحالى مهلة لمدة أسبوع لتجديد العقود قبل غلق الملف بشكل نهائى.

وتنتهى مهلة مرتضى منصور للاعبى الزمالك المنتهى عقودهم خلال الساعات القادمة، ويرصد "اليوم السابع" فى السطور التالية ما قدمه خماسى التجديد للقلعة البيضاء خلال الموسم الحالى :-

باسم مرسى

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شارك باسم مرسى مع الزمالك خلال الموسم الحالى فى 8 مباريات بمجموع 507 دقيقة أحرز خلالها هدفين ونجح فى صناعة هدف وحيد.

معروف يوسف

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شارك معروف يوسف مع الزمالك خلال الموسم الحالى فى 7 مباريات بمجموع 482 دقيقة لم يحرز خلالها أى أهداف.

أحمد دويدار

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شارك أحمد دويدار مع الزمالك خلال الموسم الحالى فى 4 مباريات بمجموع 360 دقيقة لم يحرز خلالها أى أهداف.

إبراهيم صلاح

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شارك إبراهيم صلاح مع الزمالك خلال الموسم الحالى فى 6 مباريات بمجموع 253 دقيقة أحرز خلالها هدفا وحيدا.

محمود عبد الرحيم جنش

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تولى جنش حراسة مرمى الزمالك خلال الموسم الحالى فى 4 مباريات بمجموع 360 دقيقة.