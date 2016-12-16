تعزيزات أمنية ودوريات متحركة وضربات استباقية لملاحقة العناصر الإرهابية

كتب محمود عبد الراضى

تشهد البلاد، اليوم الجمعة، تعزيزات أمنية على نطاق واسع، وتكثيف الدوريات الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، ومكافحة الجريمة بشقيها السياسى والجنائى.

وتلجأ الأجهزة الأمنية للضربات الاستباقية لإجهاض مخططات الجماعات الإرهابية، وضبط عناصرها فى القاهرة والمحافظات قبل ارتكابهم للأعمال التخريبية.

وكانت البلاد شهدت تفجيرين مؤخراً، أحدهما استهدف ارتكاز أمنى بشارع الهرم فى الجيزة الجمعة الماضية، أسفر عن استشهاد 6 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين، والآخر استهدف الكنيسة البطرسية، ما أدى إلى وفاة 24 مواطنا وإصابة 50 آخرين.