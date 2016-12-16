سقوط مستريح جديد بالقليوبية بعد استيلائه من المواطنين على 20 مليون جنيه

القليوبية – خالد حجازى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على صاحب محل سوق المنصورة الكائن بشارع فريد ندا فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية، لحصوله على مبلغ 20 مليون جنيه، لتوظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنه استولى على المبالغ المالية، وقام بغلق المحل.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القليوبية، واللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية فى القليوبية، إخطارا من المقدم عمرو الجزار رئيس عمليات البحث الجنائى بالواقعة، ودلت تحريات المباحث تلقى مأمور قسم أول بنها بلاغا من "احمد عبد الحميد " 27 موظف ومقيم الحرس الوطنى – دائرة قسم اول بنها ،"محمد فتحى عبد الفتاح " 30 سنة فنى إلكترونيات ومقيم الشرقاوية البحرية – دائرة قسم اول شبرا الخيمه ،"حسنى أبو الخير " 34 سنة ومقيم تصفا – دائرة مركز كفر شكر،"منير إبراهيم " 51 حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم غرب الاستاد – دائرة القسم ،"حسنى عبد الحميد " 28 سنة فنى بشركه النصر العامه للمقاولات ومقيم قويسنا – منوفيه ،"احمد عبد الله "38 سنة رسام معمارى ومقيم الزقازيق – شرقيه ،"ايمن فتحى " 45 سنة كاتب بنيابة مرور بنها ومقيم عزبه السوق – دائرة قسم اول بنها، وبرفقتهم 6 أشخاص آخرين بتضررهم من " ياسر م.ص" 44 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم شارع كلية الدراسات الإسلامية – دائرة قسم ثان المنصورة، وصاحب محل سوق المنصورة الكائن بشارع فريد ندا – دائرة القسم، لحصوله منهم على مبلغ 20 مليون جنيه، لتوظيفها فى تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح شهرية، إلا أنه استولى على المبالغ المالية وقام بغلق المحل عقب ذلك، وما قررته النيابة العامة من ضبط وإحضار المتهم.

ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بمنطقة الفلل دائرة قسم بنها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحررعن ذلك المحضر رقم 42 أحوال قسم ثان بنها تاريخه ملحقا بالمحضر الأصلى، وأخطرت النيابة العامة وتولت التحقيقات.