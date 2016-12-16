«بوتين» يؤكد أهمية التعاون الاقتصادي مع طوكيو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة أهمية التعاون الاقتصادي بين روسيا واليابان لإرساء الأساس اللازم لإقامة علاقات الشراكة الحقيقية بين البلدين.

واجري بوتين أمس في ناجاتو مع رئيس الوزراء “شينزو آبي” مباحثات مستفيضة بحثنا خلالها وضع العلاقات الروسية اليابانية، بما فيها إمكانية عقد معاهدة السلام بين البلدين”.

وفي الشأن الاقتصادي، أكد بوتين عدم وجود تناقضات تنافسية في اقتصادي روسيا واليابان، مشددا على أنهما يكملان بعضهما البعض.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم بزيارة رسمية إلى اليابان تستغرق يومين، حيث من المتوقع أن يشارك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في منتدى الأعمال الروسي-الياباني الذي قد يتمخض عن توقيع نحو 50 وثيقة على مستوى قطاع الأعمال.