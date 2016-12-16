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مقتل وفقدان 12 شخصًا جراء الفيضانات وسط فيتنام

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مقتل وفقدان 12 شخصًا جراء الفيضانات وسط فيتنام مقتل وفقدان 12 شخصًا جراء الفيضانات وسط فيتنام

ارشيفية

لقى 8 أشخاص مصرعهم فيما فقد أربعة آخرون جراء الفيضانات العارمة التي تشهدها مناطق وسط فيتنام منذ أيام.

ويعد إقليم “بينه دينه” من أكثر المناطق تضررا من مياه الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية بغزارة.

وتجري عمليات البحث والإنقاذ في الوقت الحالي للعثور على المفقودين ومساعدة الأشخاص العالقين بسبب مياه الأمطار التي تسببت أيضا في إحداث أضرار بالغة بالبنية التحتية والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية.

يشار إلى أن مناطق وسط فيتنام تعد من أفقر مناطق البلاد وقد عانت من ثلاث موجات من الفيضانات منذ شهر أكتوبر الماضي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.

أ ش أ

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