كوريا الجنوبية تأمر بأكبر عملية إعدام للدواجن لاحتواء إنفلونزا الطيور

قامت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بأكبر عملية إعدام على الإطلاق للدجاج، وغيره من الطيور لمواجهة إنفلونزا الطيور التي تنتشر بمعدل لم يسبق له مثيل.

وأمرت الوزارة، بإعدام أربعة ملايين طائر آخر ليصل العدد الإجمالي للطيور التي جرى إعدامها منذ منتصف نوفمبر إلى 16 مليونا أي ما يعادل تقريبا خمس ما لديها من طيور.

ورفعت كوريا الجنوبية حالة الخطر من إنفلونزا الطيور في البلاد إلى أعلى مستوى للمرة الأولى يوم الخميس بسبب التفشي السريع للفيروس.

وقال وزير الزراعة كيم جي سو وفقا لوكالة أنباء رويترز،:” يبدو أن (الفيروس) شديد العدوى إلى حد بعيد وينتشر بسرعة أكبر من فيروس اتش5إن8 الذي حدث في 2014″.

وجرى إعدام نحو 14 مليون طائر إلى أن تمت السيطرة في نهاية الأمر على ذلك التفشي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.

وعلى الرغم من ظهور حالات إصابة بين البشر بفيروس اتش5إن6 في أماكن أخرى مثل الصين فإنه لم يتم رصد حالات إصابة بين البشر في كوريا الجنوبية.

وكثفت الحكومة بالفعل إجراءات الحجر الصحي بما في ذلك إصدار حظر مؤقت على نقل الطيور في سائر أنحاء البلاد.