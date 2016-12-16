تزويد مواقف السرفيس والأقاليم بكاميرات مراقبة بالقاهرة

شدد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة تأمين مباني ودواوين الأحياء والجراجات والمواقع الحيوية التابعة للمحافظة على مدار فترتي اليوم، وتكثيف أعمال الحراسة والخفر، والتأكد من تغطية كاميرات المراقبة لجميع النقاط بمحيط تلك المباني ومداخلها كإجراءات وقائية لحمايتها من أي أعمال تخريبية.

ووجه المحافظ، باستمرار شن المزيد من الحملات بالتنسيق مع إدارة المرور لرفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة على جانبي الشوارع، وإيداعها بمخازن الأحياء منعا لاستغلالها واستخدامها في الأعمال التخريبية أو الأنشطة الضارة، وبما يحقق السيولة المرورية بالشوارع، على أن تشمل تلك الحملات إزالة كافة الحواجز والسلاسل الحديدية على جانبي الشوارع وأمام العقارات والمحلات والتي يضعها بعض المخالفين لحجز أماكن لسياراتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري برؤساء الأحياء لمتابعة مستوى أداء النظافة بمناطق القاهرة ومشروعات التطوير الجارية ونتائج حملات فرض الانضباط ورفع الإشغالات بشوارع وميادين العاصمة.

وكلف المحافظ مديري مواقف السرفيس والأقاليم بضرورة تزويد كافة المواقف الرسمية لسيارات السرفيس وأجرة الأقاليم بكاميرات مراقبة بمحيطها وداخلها، وتغطية جميع نقاط المداخل والمخارج بها، وصيانتها أولا بأول، على أن يتولى رؤساء الأحياء المرور اليومي على تلك الكاميرات ومتابعة تشغيلها بالمواقف في نطاق كل حي.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على أجهزة الأحياء باستمرار متابعة أعمال حصر الأراضي الفضاء بنطاق كل حي، والتعرف على ملكيتها ..وفي حالة خضوعها لأملاك الدولة يتم إزالة الإشغالات والتعديات عليها والتحفظ عليها ووضع التصور الأمثل لاستغلالها فورا منعا للتعدي عليها مرة أخرى، وفي حالة كونها ملكية خاصة يتم التنسيق مع صاحبها لرفع الإشغالات منها وتسويرها لعدم استغلالها كمقالب قمامة أو بأنشطة ضارة من بعض الخارجين على القانون.

أ ش أ