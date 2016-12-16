القبض على تاجر مخدرات بحوزته 5 طرب حشيش قبل ترويجها فى دمنهور

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة غرب الدلتا، برئاسة العميد دكتور أيمن مطر رئيس المنطقة، وبإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 5 طرب حشيش فى دمنهور.

كانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة غرب الدلتا، برئاسة العميد دكتور أيمن مطر رئيس المنطقة، تفيد بقيام "أحمد ع ع " عاطل مقيم أبو الريش، بالاتجار فى المخدرات بدائرة قسم دمنهور.

وجه العميد دكتور أيمن مطر رئيس الإدارة العامة لمنطقة غرب الدلتا، بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد الحناوى، والرائد أحمد السعدنى وكلاء المنطقة، لسرعة ضبط المتهم متلبسا بشحنة المخدرات.

تم تقنين الإجراءات واستئذان المستشار عبد الرحمن الشهاوى رئيس نيابة دمنهور، وتمكنت القوات من ضبط المتهم حال تواجده أمام محكمة دمنهور القديمة وبحوزته ( 5 ) طرب لمخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى (100) جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.