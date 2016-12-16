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وزارة النقل البريطانية تنتهى من دورة تدريب العاملين بمطار مرسى علم الدولى

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وزارة النقل البريطانية تنتهى من دورة تدريب العاملين بمطار مرسى علم الدولى وزارة النقل البريطانية تنتهى من دورة تدريب العاملين بمطار مرسى علم الدولى

>البحر الأحمر - عماد عرفة

انتهى وفد وزارة النقل البريطانية من تدريب العاملين بآمن الطيران المدنى وشرطة أمن الموانئ بمطار مرسى علم الدولى.

وقال محمد طمان مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم الدولى، إن التدريب يتم بالتعاون بين وزارة النقل البريطانية وسلطة الطيران المدنى المصرى والخاصة بالتدريب على أجهزة كشف المتفجرات بواسطة خبراء من الجانب البريطاني.

وأضاف فى بيان له اليوم الجمعة، أن الطيار طارق تبان ذادة مدير مطار مرسى علم سلم الشهادات للمتدربين، وقدم الشكر للجانب البريطانى على التعاون المثمر معهم.


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