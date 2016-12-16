القبض على عامل لاتهامه بإصابة مدرس وزوجته أثناء محاولته سرقتهما فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أبو تيج، برئاسة الرائد أحمد حربى رئيس المباحث، القبض على عامل حاول سرقة منزل مدرس وزوجته وإصابتهما بدائرة القسم.

تلقى اللواء عاطف قليعى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من العميد حسام جاد الرب، مأمور قسم شرطة أبو تيج، يفيد بتلقى بلاغ من المستشفى المركزى بوصول "و. ح. س" 37 سنة مصاب بـ 4 جروح قطعية فى فروة الرأس والوجه واليدين واشتباه قطع بأوتار اليد اليمنى وما بعد الارتجاج، وزوجته "ش. ح. ا" 31 سنة مصابة بجرحين قطعيين بالرأس واليد اليمنى واشتباه قطع بأوتار اليد اليمنى، مدرسان لغة إنجليزية بمدرسة صدفا الثانوية العامة ومقيمان بشارع بيوض بندر أبوتيج دائرة القسم، تم تحويلهما مستشفى أسيوط الجامعى بتضررهما من أحد الأشخاص لمحاولة سرقة المسكن بذات الناحية، وأثناء محاولتهما منعه اعتدى عليهما بالضرب وأحدث إصابتهما وفر هارباً.

وبإجراء التحريات السرية تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة "ا. ق. ع" 27 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وسابق اتهامه فى 3 قضايا "مقاومة سلطات - اتجار مخدرات – تحريض على هروب أنثى"، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وتبين أنه مصاب بجرح قطعى بالقدم اليسرى طوله حوالى 1 سم، وتعرف المبلغان عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحدثت إصابته نتيجة الاصطدام بسيخ حديدى أثناء الهرب، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.