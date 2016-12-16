المقاصة يحدد 2 مليون دولار لبيع نانا بوكو

كتب سليمان النقر

حدد مسئولو نادى المقاصة مبلغ 2 مليون دولار قيمة الاستغناء عن الغانى نانا بوكو مهاجم الفريق الفيومى، من أجل الموافقة على بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل أو بنهاية الموسم الجارى بعد المستوى الطيب الذى ظهر عليه اللاعب هذا الموسم وتألقه مع المقاصة وتربعه على قمة هدافى الدورى برصيد 9 أهداف.

ودخل نانا بوكو حسابات عدة أندية محلية وخارجية، حيث يطمع مسئولو الأهلى والزمالك فى الظفر بخدماته لتدعيم صفوفهما سواء فى انتقالات الشتاء أو بنهاية الموسم الجارى، فيما تلقى اللاعب عروضًا للاحتراف فى الدورى الإماراتى أو الدورى الصينى.

ويتمسك الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة إيهاب جلال باستمرار نانا بوكو لنهاية الموسم ولكن قد يتم التفريط فيه فى يناير المقبل حال تلقى اللاعب عرضًا مغريًا للرحيل عن الفريق الفيومى وبعائد مالى كبير يساهم فى الإنفاق على الفريق الكروى.