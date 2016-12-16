الطبيب الألمانى يبرئ ظهير الزمالك من تهمة الإصابة المزمنة

كتب أحمد توفيق و عمرو جاب الله

أرسل الجهاز الطبى لنادى الزمالك، التقرير الخاص بعلى فتحى الظهير الأيسر للفريق إلى الطبيب الألمانى المقرر متابعته لحالة اللاعب الذى سيغادر القاهرة متوجهًا إلى ألمانيا، بحد أقصى الثلاثاء المقبل، للخضوع إلى تأهيل من الإصابة التى لحقت به فى الوتر الردفى بالركبة والتى تسببت فى ابتعاده عن الفريق طوال الشهور الأخيرة منذ خروجه مصابًا أمام الأهلى فى كأس مصر.

كشف الطبيب الألمانى فى رده على الجهاز الطبى للزمالك، عن عدم وجود أية إصابة مزمنة لدى ظهير الفريق وأن الأمر كله يكمن فى عدم خضوعه لعلاج بالشكل الأمثل ما جعل الألم يطارده باستمرار موضحًا أن المرحلة ستكمن فى تخلصه من الآلام بشكل كامل لمدة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام ويخضع لبعض التدريبات التأهيلية ثم يستكمل المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجى بالقاهرة ما يبرئ اللاعب مما تردد أنه أخفى إصابة مزمنة على ناديه.