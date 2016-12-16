تمشيط قرى الواسطى عقب إنفجار عبوة ناسفة في مدرعة شرطة ببني سويف‎

مراسل «ONA»

انفجرت في الساعات الأولي من صباح اليوم، عبوة ناسفة أسفل مدرعة تأمين تابعة لقوات الشرطة أثناء مرورها بقرية الميمون بدائرة مركز الواسطي ببني سويف دون وقوع أي إصابات.

وفوجئ أفراد المدرعة المكلفة بتأمين الطريق الترابي بقرية الميمون بدائرة مركز الواسطى، حدوث إنفجار ضخم أثناء مرورهم، محدثة تلفيات بسيطة دون وقوع أى إصابات بينهم.

وعلي الفور انتقلت قوات كشف المفرقعات وقيادات الشرطة بمديرية أمن بني سويف لتمشيط مكان الواقعة وفحصة تحسباً لوقوع أي انفجارات أخرى.

وأكد مصدر أمني، أن المدرعة مكلفة بتأمين الطريق الترابي الرابط بين قرية الميمون دائرة ناصر وقري شريط السكة الحديد وكان يستقلها ضابط وعدد من الأفراد.