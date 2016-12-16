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شاهد لأول مرة صورة شقيقة زبيدة ثروت التوأم التي رفضت التمثيل والشهرة

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لم يعلم الكثيرون من المشاهدين أن الفنانة الراحلة “زبيدة ثروت” كان لها شقيقة توأم تشبهها كثيرا وعلى درجة عالية من الجمال وتدعى “حكمت” حاول عدد من المنتجين والمخرجين إقحامها في عالم الفن والسينما ولكن حكمت كانت ترفض بشدة وبإصرار غريب وحاولت زبيدة ثروت أن تشرك شقيقتها معها بشتى الطرق ولم تستطيع.

وكانت حكمت ملفتة للنظر ولها إطلالة رائعة تجذب عمالقة السينما حين كانت تذهب مع شقيقتها الفنانة زبيدة في الإحتفالات والمناسبات وبعض الأحيان أثناء تصوير مشاهد الأفلام وأكدت حكمت في حوار صحفي أن الفن لا يعني لها شيئ وأنها تكتفي بمرافقة شقيقتها في كل خطواتها المقبلة مثلما كانت ترافقها أيام الطفولة والدراسة بالرغم أنه جاءها عرض بتقديم فيلم مشترك يجمعها مع شقيقتها على الشاشة لأول مرة فما كان من حكمت سوى الإصرار والتأكيد على إكتفاءها بمصاحبة شقيقتها.

وظلت على ذلك لفترة ثم تزوجت وفضلت حياة الأسرة والأبناء على الشهرة والأضواء فشعرت زبيدة ثروت بالفراغ الكبير الذي ملأ حياتها حتى أنها قالت لمجلة “المصور” في عام 1958 إنها تفكر في الزواج لتلحق بشقيقتها ومن الأشياء التي تعشقها الفنانة زبيدة ثروت هي العزف على البيانو بشدة بينما أمضت حكمت أوقات طويلة مميزة في العزف على الماندولين.

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