«أوباما»: الولايات المتحدة سترد على «القرصنة» الروسية في الانتخابات الأمريكية

قال الرئيس الامريكي باراك أوباما، إن الولايات المتحدة سترد على القرصنة الروسية للتأثير في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف أوباما، في تصريحات أوردتها قناة “الحرة” الأمريكية،: “إنه لا شك أنه عندما تحاول أي حكومة أجنبية التأثير على نزاهة الانتخابات فأننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات”، وتابع: “ونحن سنرد في الزمان والمكان اللذين نختارهما”..مشيرا إلى أن بعضا من الرد سيكون واضحا وعلنيا والبعض الآخر ليس كذلك.

وأمر أوباما وكالات الاستخبارات المركزية بإجراء مراجعة كاملة لعملية القرصنة وتقديم تقرير له قبل أن يترك منصبه في 20 يناير المقبل .مشيرا إلى أن هناك مجموعة كاملة من التقييمات لا تزال في طور الإجراء بين الوكالات.