«مرسيدس» العالمية تدرس فرص توسع استثماراتها بالسوق المصرية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن وفداً من مجلس إدارة شركة مرسيدس بنز العالمية سيزور مصر مطلع العام المقبل لبحث فرص توسيع استثمارات الشركة فى السوق المصرى.

وقال قابيل، إن مسئولى الشركة بمصر أعربوا عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم بمصر خاصة فى ظل تحسن الاوضاع الاقتصادية ونجاح برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذى يعد ركيزة أساسية لبث الثقة لدى الشركات العالمية، وزيادة فرص تواجدها فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من شركة مرسيدس بنز العالمية برئاسة توماس زورن الرئيس التنفيذى للشركة بمصر والدكتور أينجو كونراد مدير أول التصنيع والشئون الخارجية فى دايملر العالمية، والذى تناول خلاله الجهود الحكومية الرامية لدعم صناعة السيارات، والفرص الواعدة فى هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير، بحسب بيان اليوم الجمعة، إنّ صناعة السيارات تأتى على رأس اولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن استراتيجية صناعة السيارات المعروضة على البرلمان حالياً من شأنها تطوير هذه الصناعة وإحداث نقلة كبيرة فى مجالى إنتاج السيارات والصناعات المغذية لها مما يسهم فى جعل مصر مركزا استراتيجيا لصناعة السيارات على المستويين الاقليمى والدولى.

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى حالياً لفتح قنوات تواصل جديدة مع اللاعبين الأساسيين فى مجال صناعة السيارات فى العالم بهدف جذب صناعات كاملة للسيارات وتطوير نمو الصناعات المغذية لها، مشيراً الى أن استراتيجية صناعة السيارات الجديدة تم تطويرها على غرار التجربة البرازيلية، وتستهدف دعم المستثمرين من خلال حزم حوافز جديدة تمنح على أساس القيمة المضافة المحققة فى هذا المجال.

وأشار قابيل إلى أهمية الاستثمار بالسوق المصرى فى مجال صناعة السيارات، كمحور مهم لأسواق القارة الإفريقية وللاستفادة من إمكانيات النفاذ لأسواق عدد كبير من مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم، والتى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، لافتاً إلى أن مصر لديها عمالة فنية مؤهلة تم تدريبها من خلال مراكز التدريب المختلفة التابعة للوزارة والتابعة لشركات السيارات الكبيرة فى مصر.

ومن جانبه أكد توماس زورن المدير التنفيذى لشركة مرسيدس بنز، أن الشركة تتطلع لفتح حوار جديد مع الحكومة المصرية تمهيداً لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرى وذلك فى إطار العلاقات الثنائية القوية التى تربط مصر وألمانيا.

ولفت كونراد إلى أن جمعية صناعة السيارات الألمانية بصدد القيام بزيارة لمنطقة محور قناة السويس لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال صناعة السيارات، مشيراً الى أن شركة دايملر العالمية لديها مشروعات توسعية جديدة فى الصين والولايات المتحدة والمجر وجنوب افريقيا وتسعى أيضاً للتوسع بالسوق المصرى.

وأضاف أن الشركة تقدر اهتمام الحكومة المصرية بمجال صناعة السيارات وتشجيعها للمستثمرين فى هذه الصناعة حيث تسهم السياسات الحكومية الجديدة فى وضوح الرؤية لمصنعى السيارات العالميين، لافتاً إلى أن الشركة أنشأت أكاديمية جديدة فى مصر لتدريب العاملين فى هذه الصناعة الحيوية فى المجالات الفنية والإلكترونية، حيث تم تخريج ثلاث دفعات حتى الآن منها دفعتين خلال عام 2016.