مرتضى منصور “جيهان السادات” السبب وراء قتل أنور السادات وعدلي منصور ده كان رئيس بالصدفة

شيماء مصطفى

من حين الى أخر يخرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الفضائيات بمفاجأت جديدة وتصريحات تذاع لأول مرة وكاعداته الجراءه وعدم الخوف مما يجعله يكشف العديد من الأسرار التي لا يعلمها الكثيرون وردا على سؤال حول التعديلات الدستورية قال مرتضى أنه لا يعترف بهذا الدستور الذي وضعه حازم الببلاوي ومحمد البردعي وعدد من نفايات 25 يناير مطالبا بسرعة التغير لإنه دستور فئوي.

ووافق عليه الشعب بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وذلك من خلال إتصال هاتفي ببرنامج الملف الذي يذاع على قناة العاصمة وهاجم المستشار الرئيس السابق عدلي منصور لإنه لم يكن له أي دور في وضع الدستور موضحا أنه كان رئيس بالصدفة ووجه مرتضى حديثه للسيسي قائلا:” مين عدلي منصور ده يعني في إحتفالات أكتوبر بيبقى قاعد جمبك والراجل صاحب الضربة الجوية الأولى محتجز ومحددة إقامته هو وجيهان السادات التي لم تحارب ولا لها أي دور.

وإتهم مرتضى منصور جيهان السادات بأنها هي السبب في مقتل الرئيس الراحل “محمد أنور السادات” موضحا أنه عندما جاء “خوليو إغلسياس” إلى سفح الهرم وقابل جيهان إنتقد هذة المقابلة الشيخ المحلاوي فقام السادات بحبسه وقال :” أهه مرمي في السجن زي الكلب” لينتقم بعدها أصحاب الفكر المتطرف من الرئيس الراحل أنور السادات وقاموا بقتله.

شبكةعيونالإخبارية

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