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مصرع أمين شرطة دهسه أتوبيس أثناء مساعدته مسنا تعطلت سيارته على طريق عتاقة

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مصرع أمين شرطة دهسه أتوبيس أثناء مساعدته مسنا تعطلت سيارته على طريق عتاقة مصرع أمين شرطة دهسه أتوبيس أثناء مساعدته مسنا تعطلت سيارته على طريق عتاقة

>السويس- سيد نون

لقى أمين شرطة مصرعه، فيما أصيب ضابط وفرد شرطة أخران فى حادث تصادم أتوبيس بهم، أثناء قيامهم بعمل إنسانى بطريق عتاقة، وعلى الفور سارعت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بمنطقة حوض الدرس، والجثة إلى المشرحة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إخطار من العميد محمد والى، مدير إدارة البحث الجنائى بمصرع أحد أفراد الشرطة، بمباحث عتاقة وإصابة ضابط ومخبر آخران بعدما اصطدام أتوبيس بهم .

 

وقال مصدر أمنى، إنه أثناء قيام رجال الشرطة بعملهم بنجدة اثنين من كبار السن، حيث كان الثلاثة يساعدون رجل مسن وزوجته تعطلت بهم سيارتهما أمام قسم شرطة عتاقة، فما كان من ضابط الشرطة ومخبر وأمين شرطة بمحاولة مساعدة الرجل وزوجته، من خلال دفع السيارة للأمام كى تسير، وأثناء وقوف الثلاثة خلف السيارة لدفعها، جاء أتوبيس مينى باص ودهس أفراد الشرطة والضابط .

 

وأكد المصدر، أن من توفى فى الحادث، هو أمين شرطة متأثرا بإصابات بالغة بالصدر والرأس، فيما أصيب الضابط وفرد الشرطة الآخر بكدمات وسحجات سطحية، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، وقامت القيادات الأمنية بمديرية أمن السويس، بالانتقال إلى مستشفى السويس العام ومشرحة مستشفى السويس.

 

 


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