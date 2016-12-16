5 علاجات طبيعية للتخلص من الديدان المعوية

كتب بيتر إبراهيم

الديدان المعوية والطفيليات في الجهاز الهضمي والأمعاء لها أنواع مختلفة، ولكن الأكثر ضرراً هى الدودة الدبوسية، والسوطاء والدودة الشريطية.

وتدخل الديدان جسم الإنسان عن طريق الطعام أو الماء الملوث، مثل البعوض، والاتصال الجنسى وحتى عن طريق الأنف والجلد، وتشمل الأسباب الأخرى الشائعة قلة النظافة، وضعف جهاز المناعة، وتناول اللحوم النيئة وغير المطبوخة جيدا، وتؤثر على البالغين والأطفال في جميع أنحاء العالم.

ومن الأعراض التى تنبه بوجود الديدان، آلام في المعدة والغازات والإسهال وسوء التنفس، والشعور المستمر بالجوع، وحكة حول فتحة الشرج، وفقر الدم، والضعف، وفقدان الوزن، الصداع المتكرر، الحمى والغثيان وآلام في الساقين والاضطرابات الغذائية.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Top homeremedies”، عن 5 علاجات طبيعية بسيطة وسهلة يمكن أيضاً أن تؤخذ جنباً إلى جنب مع الأدوية التقليدية للتخلص من الديدان المعوية، وتشمل:

1. جوز الهند..

جوز الهند هو علاج فعال جدا لطرد جميع أنواع الديدان المعوية، وهو يعمل كعامل قوى جدا مضاد للطفيليات، ويمكن تناول ملعقة كبيرة يومياً مع وجبة الإفطار.

2. الثوم..

الثوم الخام لديه الأحماض الأمينية التي تحتوي على الكبريت المضادة للطفيليات، بالإضافة إلى ذلك، مضاد للجراثيم، ومضاد للفطريات وله خصائص مطهرة تساعد على قتل الميكروبات في الجسم.

وتناول ثلاثة فصوص من الثوم الخام على الريق كل يوم لمدة أسبوع واحد هي واحدة من أبسط الطرق للتخلص من جميع أنواع الديدان المعوية.

4. بذور القرع "اللب الأبيض"..

أوصى المركز الطبي بجامعة ميريلاند، باستخدام اللب الأبيض للتخلص من الديدان المعوية، لأنه يحتوى على مركب يسمى “cucurbitacin” الذي يتميز بخصائص مضادة للطفيليات والديدان وسرعان ما تخرج من الجسم.

5. أوراق شجرة الرمان..

أوراق شجرة الرمان تحتوي على خصائص طاردة للديدان، حيث إنها تحتوى على مادة تسمى “punicine” وهى شديدة السمية على الديدان المعوية وبخاصة الدودة الشريطية.