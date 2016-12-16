ضبط عاطل هارب من أحكام بالسجن 10 سنوات وبحوزته بطاقة مزورة بقوص

قنا - وائل محمد

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض على عاطل هارب من عدة أحكام جنائية خلال حملة أمنية، وتبين أن المتهم قام بتزوير بطاقته الشخصية للهروب من تلك الأحكام بمركز قوص.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا من العميد محمد هندى رئيس المباحث الجنائية بقنا، تفيد ضبط عاطل هارب من عدة أحكام وصلت للسجن 10 سنوات، عثر بحوزته على بطاقة شخصية مزورة، وكارنية أصلى، غير مطابقين لبعضهما بدائرة مركز قوص.

وبمناقشتة المتهم اعترف بقيامه بارتكاب الواقعة للهروب من الأحكام الصادرة ضده، تحرر محضر للمتهم وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.