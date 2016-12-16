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«ترامب» يختار ديفيد فريدمان لمنصب السفير الأمريكي لدى إسرائيل

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«ترامب» يختار ديفيد فريدمان لمنصب السفير الأمريكي لدى إسرائيل «ترامب» يختار ديفيد فريدمان لمنصب السفير الأمريكي لدى إسرائيل

الرئيس الأمريكي دونالد (أرشيفية)

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المحامي ديفيد فريدمان،  ليشغل منصب السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الجمعة،  أن فريدمان البالغ من العمر 57 عاما قدم العديد من النصائح لترامب حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل والعلاقات بين الجانبين خلال حملته الانتخابية.

بدوره، قال الطاقم الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب إن علاقات فريدمان القوية والجيدة في إسرائيل ستكون الأساس لمهمته الدبلوماسية.

يشار إلى أن فريدمان يهودي أمريكي ويرافق ترامب منذ 15 عاما كمحام له متخصص في شئون العقارات .. وخلال الحملة الانتخابية أعلن عنه ترامب كمستشار له لشئون إسرائيل إلى جانب جيسون جرينبلت.

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