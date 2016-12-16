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مسئول سودانى: الاتحاد الأوروبى وعد بالعمل على تحقيق السلام الشامل بالسودان

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مسئول سودانى: الاتحاد الأوروبى وعد بالعمل على تحقيق السلام الشامل بالسودان مسئول سودانى: الاتحاد الأوروبى وعد بالعمل على تحقيق السلام الشامل بالسودان

> الخرطوم أ ش أ

قال أمين عام الحوار الوطنى السودانى ، الدكتور هاشم على سالم ، إن الاتحاد الأوروبى وعد بالعمل على دفع الممانعين للحوار، للتوقيع على الوثيقة الوطنية ، وصولا إلى وقف إطلاق نار دائم وتحقيق السلام الشامل فى السودان.

 

وأوضح سالم ، فى تصريحات صحفية -عقب لقائه بالمستشار السياسى للاتحاد الأوروبى قليوم جارتريم، أنه أطلع المسئول الأوروبى الذى يزور السودان للمرة الأولى، على ما توصل إليه لحوار الوطنى.

 

وأضاف أن مستشار الاتحاد الأوروبى ، أكد أنه سيعمل مع رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي- خلال زيارته المرتقبة للبلاد- لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى دور السودان فى استقرار المنطقة.


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