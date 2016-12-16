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نائب يتقدم بمشروع قانون يمنع ظهور المشايخ بوسائل الإعلام دون رخصة إجازة

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نائب يتقدم بمشروع قانون يمنع ظهور المشايخ بوسائل الإعلام دون رخصة إجازة نائب يتقدم بمشروع قانون يمنع ظهور المشايخ بوسائل الإعلام دون رخصة إجازة

>كتب رامى سعيد

كشف النائب محمد شعبان عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون الأسبوع المقبل إلى اللجنة التشريعية، يجرم اعتلاء غير المتخصصين منابر المساجد، أو الظهور بوسائل الإعلام دون رخصة الإجازة .

وأوضح شعبان لـ" اليوم السابع " أن مشروع القانون ينص على عدم السماح للخطيب بالظهور دون حصوله على رخصة إجازة  تجدد كل 3 سنوات، ويتم التجديد بعد امتحان رجل الدين على اطلاعه العملى ومتغيرات العلوم ومجريات الأمور .

وأشار عضو لجنة الشئون الدينية، إلى أن القانون حدد عقوبات حال عدم التزام رجال الدين بالقانون، لافتا إلى تغريم الخطيب بغرامة مالية وإيقاف 3 شهور حال اعتلائه المنبر دون رخصة الإجازة، مؤكدًا أنه حال ظهوره إعلاميا يتم تغريم القناة بـغرامة مالية تقدر بنحو 50 الف إلى 100 الف جنيه.

 


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