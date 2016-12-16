الزمالك يجتمع مع محامى "أجوجو" بعد تجميد العقوبة

كتب أحمد توفيق و عمرو جاب الله

دخل نادى الزمالك فى مفاوضات مع الإنجليزى ستيوارد المحامى الخاص بالغانى جونيو أجوجو لتسوية مستحقاته لدى النادى، وذلك لعقد جلسة معه فى القاهرة من أجل التفاوض بشكل نهائى على شكل جدولة تلك المستحقات.

من المقرر أن يتحمل الزمالك تكاليف رحلة المحامى الإنجليزى للقاهرة بجانب تكاليف الإقامة لتسهيل الأمور حيث يبحث المجلس الأبيض برئاسة مرتضى منصور عدم تعرض النادى لعقوبات من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعد النجاح فى تجميد إصدار قرار لجنة الانضباط فى قضية أجوجو والحصول على مهلة جديدة للعودة لسداد الدفعات شهرية إلى اللاعب، وذلك بعد استعانة النادى بالأوراق التى تثبت الحجز على أرصدته فى البنوك.

وحال رفض المحامى الإنجليزى القدوم لعقد الجلسة بالقاهرة سيتم تكليف وفد بالسفر إلى لندن للتفاوض معه وإنهاء كل تفاصيل كيفية سداد تلك المستحقات فى القضية التى يتابعها بتكليف من مجلس ميت عقبة كل من هانى زادة عضو المجلس ونصر عزام المستشار القانونى للنادى والمحامى الإسبانى كريسبو.