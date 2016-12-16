القبض على 12 شخصا أثناء التنقيب عن آثار بمنزل هارب من حكم قضائى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن النقيب أحمد صابر ضابط وحدة مباحث مركز سوهاج والقوة المرافقة أثناء استهداف منزل عامل ويقيم نجع الشيخ حمد دائرة المركز والمطلوب التنفيذ عليه فـي القضية رقم 11482 جنح المركز لسنة 2016 حصر رقم 9920 لسنة 2016 غيابى 6 أشهر من ضبط 12 شخصا بمنزله يقومون بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال يفيد بتمكن ضابط من قوة مباحث المركز أثناء ضبط "أحمد. ع. أ" 35 سنة محكوم عليه هارب من حكم بالحبس، تلاحظ له قيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد المنازل وتم ضبطهم.

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية والمقدم هانى صقر مفتش مباحث المركز والرائد نصر طه رئيس مباحث مركز سوهاج بتمكن الضابط المذكور من إلقاء القبض على متهم هارب بالحكم بالحبس لمدة 6 شهور تلاحظ له والقوة المرافقة قيام حمدي . ه . ا . أ 16 سنة عامل و"ناصر. ع. ا. ع" 19 سنة عامل، و "علي .ن . إ" 22 سنة طالب ، و"محمود. أ. ع. م" 51 سنة عامل، و"حسني. ج. ف. ع" 28 سنة عامل، و"طلعت. ا. ا. س" 24 سنة عامل، و"عمران. ا. ا. ع" 20 سنة عامل، ويقيمون دائرة المركز.

كما تم ضبط "السيد. م. م. ع" 43 سنة فني صيانة بالوحدة المحلية لحي غرب سوهاج ، و"محمود. ا. م. ا" 43 سنة حاصل علي دبلوم ويقيمان دائرة قسم أول سوهاج ، هيثم . ص . ا . م 29 سنة عامل ،محمود . ع . م . ع 43 سنة مندوب مبيعات ويقيمان دائرة قسم ثان سوهاج ،سامح . ع . إ . ع 53 سنة أخصائى علاقات عامة ويقيم مصر الجديدة " القاهرة ".

تم التحفظ علي أداوت الحفر والتنقيب بمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بتحريض من المحكوم عليه المذكوركلف إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8452 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.