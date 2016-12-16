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ضبط 3 سوريين تسللوا إلى مصر عبر السودان بطريقة غير شرعية

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ضبط 3 سوريين تسللوا إلى مصر عبر السودان بطريقة غير شرعية ضبط 3 سوريين تسللوا إلى مصر عبر السودان بطريقة غير شرعية

>سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج بمحطة سكة حديد سوهاج من ضبط عبد الله مهند معتز شموض 19 سنة حلاق سورى الجنسية  لا يحمل تحقيق شخصية، محمد عمار محمد حسام الخشى 17 سنة بائح سجاد يحمل جواز سفر رقم 010448204ولا يوجد به تأشيرة دخول للبلاد، محمد عدنان عبد العال أحمد 50 سنة ترزى يحمل جواز سفر رقم 011443933ولا يوجد به تأشيرة دخول للبلاد.

 

تم إحالة المحضر إلى قسم أول سوهاج برئاسة أحمد المولد ،رئيس مباحث القسم بإشراف العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية وبسؤالهم قرروا أنهم تسللوا للبلاد بطريق غير شرعية من الحدود الجنوبية بمعرفة شخص سودانى الجنسية يدعى  "أبو صادق" خلال الدروب الصحراوية مقابل مبلغ مالى، وعللوا ذلك للبحث عن عمل.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة قيد المحضر برقم 56 أحوال القسم اليوم، وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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