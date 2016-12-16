مهرجان "طرابلس مدينة الأعياد" انطلق برعاية "سيدتي"

لمناسبة الميلاد ورأس السنة، انطلق مهرجان "طرابلس مدينة الأعياد" في مجمّع رشيد كرامي الدولي أمس، فأُضيئت شجرة الميلاد وأُطلقت الألعاب الناريّة، بحضور وجوه سياسيّة ودينيّة واجتماعيّة وإعلاميّة ومواطنين من شمال لبنان، في خطوة تهدف إدخال فرحة العيد إلى قلوب الجميع، بدعوة من جمعية "أكيد فينا سوا" برئاسة فيوليت الصفدي، وبرعاية "سيدتي".

المهرجان الذي سيستمر حتى 22 ديسمبر (كانون الأول)، سيقدّم عروضًا غنائيّةً لفنّانين لبنانيين وغربيين، هم: ملحم زين وجوزيف عطية وغي مانوكيان وإليساندرو سافينا ولاعب كرة القدم البرازيلي روبيرتو كارلوس. كما سيُنظّم خلاله معرض للأشغال الحرفيّة، وسوق للأكل، مع توزيع هدايا لأكثر من ألفي طفل يتيم ومحتاج، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب والعروض المسرحيّة اليوميّة.

كان كلّ من وزير السياحة اللبنانية ميشال فرعون والممثّل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فيليب لازاريني ألقى كلمةً، في مؤتمر إطلاق المهرجان، تلتهما الصفدي التي ذكرت أن "ما ينظّم لأجل هذه المدينة هو لإلباسها أوّلًا ثوب الفرح والتفاؤل مع كل الأيادي الخيّرة (...)"، واعدةً بجعل طرابلس "قبلة الاستثمارات ومقصد السائحين من كلّ العالم". واختُتم الحدث بـ"ريستال" غنائي مشترك أحياه كلّ من "كورال الفيحاء" وجوقة القديسة رفقا.