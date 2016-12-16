غدا.. انطلاق المنتدى العلمى للمركز القومى للبحوث لبحث طرق العلاج الحديثة

كتبت أمنية فايد

يعقد المركز القومى للبحوث المنتدى العلمى الأول للأبحاث التطبيقية تحت شعار "المستقبل الآن" لمناقشة أهم وأحدث ما توصل له الباحثون والأطباء حول طرق العلاج الحديثة فى مجال أمراض النساء وطرق تطبيقها على أرض الواقع، وذلك غدا السبت الساعة 10 صباحا.

ويعقد المنتدى العلمى الأول تحت رعاية الدكتور "أشرف شعلان" رئيس المركز القومى للبحوث، ويفتتح المنتدى بتوقيع بروتوكول تعاون بين المركز القومى للبحوث ومستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان السيدات فى مجال الأبحاث لمساعدة الأطباء فى البحث عن طرق علاجية جديدة للأورام بالإضافة إلى الحفاظ على خصوبة بويضات السيدات اللاتى يتناولن العلاج الكيميائى والإشعاعى حتى تنتهى من العلاج.

قال الدكتور "عمرو العباسى" استشارى أمراض النساء والتوليد والباحث فى مجال الصحة الإنجابية بالمركز القومى للبحوث: "نوقع لأول مرة بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان السيدات للبحث معا عن طرق حديثة فى علاج الأورام السرطانية بالإضافة إلى المحافظة على خصوبة البويضات للسيدات اللاتى يخضعن للعلاج الكيماوى والاشعاعى حتى ينتهين من العلاج ثم يعاد لهم مرة أخرى عن طريق الحقن المجهرى، وذلك للحفاظ عليهم من التأثير الضار عليهم الناتج عن العلاج الكيماوى والإشعاعى".

وأضاف: "ويناقش خلال المؤتمر مجموعة كبيرة من الأبحاث والدراسات التى توصل لها الأطباء فى مصر وخطوات تطبيق هذه الأبحاث على أرض الواقع لتطوير المجال الطبى فى مصر".