بالصور.. عناصر نسائية وكلاب بوليسية لتأمين ماراثون زايد الخيرى بالتجمع

كتب أحمد طارق

انتشرت قوات الأمن بكثافة فى محيط ماراثون زايد الخيرى فى نسخته الثالثة، والمقرر انطلاقه من أمام استاد الدفاع الجوى بمنطقة التجمع الخامس.

واستعان الأمن بالكلاب البوليسية والشرطة النسائية لتأمين الماراثون، حيث انتشرت القوات وسيارات الاسعاف والإطفاء بكافة أنحاء المنطقة.

ويقام السباق الرئيسى لمسافة 10 كيلومترات للرجال والسيدات، وتم رصد مليون جنيه مصري للجوائز، كما تم اعتماد 100 جائزة إضافية تخصص لفئة الأطفال والمعاقين، وستشمل الجوائز أكبر عدد من المشاركين.

يحصل الفائز الأول على 30 ألف جنيه، والثاني 25 ألف جنيه، والثالث 20 ألف جنيه، والرابع 15 ألف جنيه، والخامس 10 آلاف جنيه، ومن السادس إلى الـ20 الجائزة 5000 جنيه لكل متسابق، ومن الـ21 إلى الـ35 الجائزة 4000 جنيه لكل متسابق، ومن الـ36 إلى الـ50 الجائزة 3000 جنيه لكل متسابق، ومن الـ51 إلى الـ75 الجائزة 2000 جنيه، ومن الـ76 إلى الـ100 الجائزة 1500 جنيه لكل متسابق.

وبالنسبة للمعاقين يحصل الأول على 20 ألف جنيه، والثاني 18 ألف جنيه، والثالث 16 ألف جنيه، والرابع 14 ألف جنيه، والخامس 12 ألف جنيه، والسادس 10 آلاف جنيه، ومن السابع إلى الـ25 الجائزة 1000 جنيه.