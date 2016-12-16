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رئيس حى العرب ببورسعيد: 7 طلمبات كسح مياه وسيارتان لمواجهة طوارئ الشتاء

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رئيس حى العرب ببورسعيد: 7 طلمبات كسح مياه وسيارتان لمواجهة طوارئ الشتاء رئيس حى العرب ببورسعيد: 7 طلمبات كسح مياه وسيارتان لمواجهة طوارئ الشتاء

>بورسعيد - محمد عزام

أكد المهندس جمال الباشا، رئيس حى العرب ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاستعداد لنوات فصل الشتاء بتطهير جميع بالوعات المطر فى إطار الحى، مع الدعم بـ7 طلمبات نقال لكسح المياه، وسيارتين كسح يتم الاستعانة بهم عند الحاجة.

وأضاف "الباشا"، أنه قد تم تأمين جميع أعمدة الإنارة، والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية بالأسواق؛ مشيراً إلى أنه تم تخصيص غرفة عمليات بالحى لتلقى أية بلاغات.

يذكر أنه كانت قد ضربت محافظة بورسعيد حالة من الطقس السيئ حيث تساقطت الأمطار بشكل متقطع صاحبها هبوب الرياح الشديدة المصحوبة بالأتربة مع ارتفاع فى أمواج البحر الأبيض المتوسط.


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