إبراهيم نور الدين وسبعة آخرون مستبعدون من إدارة لقاء الأهلى والمصرى

كتب عادل عقل

تفاضل لجنة الحكام برئاسة رضا البلتاجى بين الثنائى جهاد جريشة وسمير عثمان لإدارة مواجهة الأهلى والمصرى البورسعيدى، المقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الـ16 من عمر الدورى الممتاز.

بينما جاءت المفاضلة بين الثنائى جريشة وعثمان، واستبعاد 8 حكام.. لذلك رصدنا أهم الأسباب التى أدت إلى استبعاد كل من إبراهيم نور الدين ومحمد الحنفى ومحمود بسيونى ومحمد معروف وأمين عمر ومحمد فاروق ومحمود عاشور ومحمود البنا.

إبراهيم نور الدين

محمد الحنفى

محمود البنا

محمد فاروق

محمود بسيونى

امين عمر

محمود عاشور

محمد معروف