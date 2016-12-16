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إبراهيم نور الدين وسبعة آخرون مستبعدون من إدارة لقاء الأهلى والمصرى

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إبراهيم نور الدين وسبعة آخرون مستبعدون من إدارة لقاء الأهلى والمصرى إبراهيم نور الدين وسبعة آخرون مستبعدون من إدارة لقاء الأهلى والمصرى

>كتب عادل عقل

تفاضل لجنة الحكام برئاسة رضا البلتاجى بين الثنائى جهاد جريشة وسمير عثمان لإدارة مواجهة الأهلى والمصرى البورسعيدى، المقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الـ16 من عمر الدورى الممتاز.

بينما جاءت المفاضلة بين الثنائى جريشة وعثمان، واستبعاد 8 حكام.. لذلك رصدنا أهم الأسباب التى أدت إلى استبعاد كل من إبراهيم نور الدين ومحمد الحنفى ومحمود بسيونى ومحمد معروف وأمين عمر ومحمد فاروق ومحمود عاشور ومحمود البنا.

إبراهيم نور الدين

 أزمة مباراة الأهلى والمقاصة فى الجولة الـ13 من عمر الدورى أدت إلى استبعاد نور الدين من الاختيارات.

محمد الحنفى

 أدار لقاء المصرى والاتحاد السكندرى بالجولة الـ15، وانتهى بفوز أبناء بورسعيد بهدف نظيف.

محمود البنا

 أدار مواجهة الأهلى وإنبى بالجولة الـ14، وانتهت بالتعادل السلبى، واللجنة ترغب فى عدم التكرار المستمر للحكام فى جولات متقاربة.

محمد فاروق

أحد الحكام أصحاب الخبرة أدار مواجهة المصرى وبتروجت فى الجولة قبل الماضية.

محمود بسيونى

ظهر بمستوى متواضع خلال المباريات، التى أدارها الموسم مما يجعل اللجنة تستبعده من الاختيارات لعدم اكتمال اللياقة الفنية لبسيونى.

امين عمر

الوافد الجديد على القائمة الدولية تذبذب مستواها الحالى وتعرضه لأكثر من أزمة فى المباريات، التى أدارها الموسم الحالى تضع اللجنة فى قلق من إسناد اللقاء له.

محمود عاشور

بدأت اللجنة الاعتماد عليه بشكل كبير بعد عودة من الإصابة التى لحقت به فى سبتمبر الماضى، مما جعل اللجنة لا تستعجل فى إسناد مباريات حساسة إليه فى الوقت الحالى، وإن كان هو الأقرب بعد الثنائى جهاد جريشة وسمير عثمان.

محمد معروف

رغم أن اللجنة تسند إليه مباريات هامة بالدورى، إلا أن مستواها المتواضع الذى ظهر علية خلال إدارته للقاء الزمالك وبتروجت أدى إلى خروج معروف من حسابات اللجنة.
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