المقاصة يعود للتدريبات اليوم وغياب باسم 3 أشهر

كتب سليمان النقر

يستأنف فريق المقاصة تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة النصر للتعدين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى العام، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الخميس ضمن برنامج الإعداد المعد من قبل الجهاز الفنى للفريق الفيومى.

فى شأن مختلف، يغيب باسم عبد العزيز ظهير أيسر المقاصة عن فريه لمدة 3 أشهر بعد إجرائه عملية الغضروف فى الركبة بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام وادى دجلة، على أن يعود اللاعب لفريقه خلال الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام.