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تفويض مديري التعليم بقبول العدول عن التقاعد المبكر

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تفويض مديري التعليم بقبول العدول عن التقاعد المبكر تفويض مديري التعليم بقبول العدول عن التقاعد المبكر

د. أحمد العيسى

فوض وزير التعليم د. أحمد العيسى كل من وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية ومديري التعليم بالمناطق والمحافظات صلاحية قبول العدول عن التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة وفي إدارات التعليم.

وأشار في تعميم إلى أنه نظراً لوجود عدد ممن هم على لائحة الوظائف التعليمية تقدموا بطلب الإحالة على التقاعد المبكر ولديهم الرغبة في العدول عن ذلك قبل التاريخ المحدد لترك العمل، وتسهيلاً للإجراءات فقد تم تفويض وكيل الوزارة للشؤون المدرسية ومديري التعليم بصلاحية قبول العدول عن التقاعد المبكر.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التعليم قد أعلنت أن عدد المتقدمين للتقاعد المبكر لهذا العام بلغ 18.881 معلماً ومعلمة.

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