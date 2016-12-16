منتدى الأبحاث الطبية يختتم أنشطته بتجارب ميدانية في سوق الإبل لمواجهة كورونا

فريق مشروع كورونا د.حنان بلخي ود.سارة جليبرت ود.نايف الحربي

اختتم مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية فعاليات المنتدى السنوي السابع للأبحاث الطبية بعنوان (أثر الأبحاث الطبية على الاقتصاد المعرفي) والذي حظي برعاية وافتتاح وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، إذ تخلل فعاليات المنتدى تقديم ثماني جلسات بحثية على مدى ثلاثة ايام يتخللها محاضرات مكثفة ومناقشة علمية مع الحضور، بالإضافة إلى تقديم أوراق بحثية عن آخر المستجدات في الأبحاث خلال هذا المنتدى الذي ضم أكثر من 31 باحثاً من أبرز الباحثين المتخصصين عالمياً ومحلياً ما بين مسؤولين وخبراء ومبدعين ورواد أعمال في المجال البحثي الطبي من العديد من الجامعات العالمية المرموقة والشركات الطبية الدولية المعروفة استعرضوا تجاربهم ورؤيتهم حول آخر المستجدات البحثية والطبية.

وشددت د. حنان بنت حسن بلخي، رئيسة قسم أبحاث الأمراض المعدية في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، والمدير التنفيذي لإدارة الطب الوقائي ومكافحة العدوى خلال مشاركتها في جلسات المنتدى على أهمية متابعة ومناقشة هذه التطورات وإيجاد اللقاح المناسب لأي فيروس مستجد لأنها العمليات الطويلة.

من جانبه استعرض د. معاذ الملاح رئيس قسم أبحاث القلب في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، مدى تأثير زيادة اللياقة البدنية، وكيف تؤدي بشكل مباشر إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والضغط والارتجاف الاذني، مبيناً أن الدراسات التي أجراها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية أكدت مدى جودة وفائدة زيادة جرعة اللياقة البدنية للفرد وانعكاسها الإيجابي على صحته بشكل عام.

وكشف الملاح في ورقته أن رؤية 2030 وضعت ضمن مخططاتها زيادة مستوى اللياقة البدنية لدى أفراد المجتمع، من خلال زيادة نسبة الممارسين للرياضة من13% إلى 20% بحلول عام 2020.

كما أكد الدكتور عبدالإله أبو صخرة رئيس قسم علوم الأورام الجزيئية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض أن الدراسات التي أجريت في مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي أثبتت أن مادة الأوجينول المستخلصة من القرنفل، تقتل خلايا سرطان الثدي، كما تحفز السيسبلاتين التي تخدم على نطاق واسع كعلاج كيماوي للعديد من أمراض السرطان، حيث أثبتت الاختبارات التي أجريت على الحيوانات أن خلط المادتين السابقتين يقضي بشكل مباشر جميع الخلايا الجذعية السرطانية المسلط عليها الجرعة.

من جهة أخرى كشفت الدكتورة حنان بلخي المدير التنفيذي لمكافحة العدوى رئيس قسم الامراض المعديه للأبحاث بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك) عن تقديم العديد من البحوث والدراسات الوبائية للأمراض المعدية فيما يخص مجال التصدي لفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية كورونا، مبينتاً أنها تكللت تلك الجهود بالنجاح من خلال تضافر العديد من الجهات في دراسة هذا الفايروس من خلال الجهود البحثية التي قام بها علماؤنا وباحثونا وأصبحت واقعاً ملموساً من خلال مشروع لقاح كورونا الذي سيتم قريباً تجريبه على الإبل، رافعةً شكرها لوزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعه اكسفورد والجهات المعنية بهذا البحث.

وفي سياق متصل قدم الدكتور نايف خلف الحربي الباحث الرئيسي في مشروع لقاح كورونا بمركز الملك عبد الله للأبحاث الطبية (كيمارك)ورقة علمية في المؤتمر السنوي السابع للابحاث الطبية تطرق فيها للجهود المبذولة من مركز الملك عبدالله للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني لتطوير لقاح لفيروس كورونا-ميرس، وقال لا شك ان عملية تطوير لقاح من مرحلة البحث المبدئي إلى مرحلة الترخيص والإنتاج هي عملية قد تصل لعشر سنوات في أغلب الأحيان ولذا وجب علينا البدء مبكراً في هذا المشروع. حيث قمنا بالتعاون مع جامعة اكسفورد في بريطانيا وقد تم ابتعاثي لقضاء فترة كافية للعمل مع الفريق البحثي في جامعة أكسفورد لتطوير هذا اللقاح على حيوانات التجارب المعملية، وقد فاقت هذه النتائج الكثير من اللقاحات التي يتم تطويرها من قبل فرق علمية دولية مختلفة. ونحن الآن بصدد نقل هذا اللقاح ليتم الاستمرار بتجريبه على حيوانات في السعودية من بينها الأبل تحت إشراف وتنظيم ودعم شؤون الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك بالتعاون مع جامعة القصيم وهذا اللقاح مبني على تقنية حيوية آمنة تمكن العلماء من إنتاج هذا اللقاح للاستخدام البشري في المستقبل بشكل آمن بإذن الله.

وعلى هامش المؤتمر قام الفريق البحثي المشرف على مشروع لقاح كورونا في الإبل برحله للوقوف على سوق الإبل ومشاهدة الجولة الميدانية للعيادة البيطرية المتنقلة . كما صاحب فعاليات المنتدى معرض متكامل لأقسام المركز وأبرز مشاريعه التي يقدمها، بالإضافة إلى معرض تم من خلاله نشر الأبحاث المقدمة من الباحثين وتكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي.

فريق مواجهة كورونا في سوق الإبل