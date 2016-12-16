أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

السفير الرويلي يحتفي برؤساء الجمعيات الإسلامية في الدنمارك

Google+ Print
السفير الرويلي يحتفي برؤساء الجمعيات الإسلامية في الدنمارك السفير الرويلي يحتفي برؤساء الجمعيات الإسلامية في الدنمارك

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك فهد بن معيوف الرويلي مساء الثلاثاء حفل عشاء تكريما لرؤساء الجمعيات الإسلامية الرئيسة في الدنمارك، وأشاد الحضور خلال الحفل بجهود المملكة العربية في خدمة الإسلام والمسلمين وتوحيد كلمتهم ونصرة قضاياهم وإبراز الوجه الحقيقي للعقيدة الإسلامية السمحة القائمة على الوسطية ونبذ التطرف.

كما تطرق الحديث إلى جهودهم لخدمة وتعليم شباب الجالية المسلمة في الدنمارك والمنطقة الاسكندنافية، والعقبات التي تعترضهم ومقترحاتهم لمواجهتها، وحضر الحفل عدد من أئمة المساجد ومديرو المدارس الإسلامية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية