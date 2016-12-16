السفير الرويلي يحتفي برؤساء الجمعيات الإسلامية في الدنمارك

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك فهد بن معيوف الرويلي مساء الثلاثاء حفل عشاء تكريما لرؤساء الجمعيات الإسلامية الرئيسة في الدنمارك، وأشاد الحضور خلال الحفل بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وتوحيد كلمتهم ونصرة قضاياهم وإبراز الوجه الحقيقي للعقيدة الإسلامية السمحة القائمة على الوسطية ونبذ التطرف.

كما تطرق الحديث إلى جهودهم لخدمة وتعليم شباب الجالية المسلمة في الدنمارك والمنطقة الاسكندنافية، والعقبات التي تعترضهم ومقترحاتهم لمواجهتها، وحضر الحفل عدد من أئمة المساجد ومديرو المدارس الإسلامية.