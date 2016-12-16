«تخصصي العيون» يحتفل بتخريج 19 طبيباً وطبيبة من برنامج الزمالة

احتفل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بتخريج الدفعة الـ22 من برنامج الزمالة في طب العيون للتخصص الدقيق والدفعة الثالثة من زمالة طب العيون السعودي للتخصصات الدقيقة والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، البالغ عددهم 19 طبيبًا وطبيبة، برعاية د. صالح احمد المسفر المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالنيابة وبحضور البروفيسور خالد طبارة رئيس المجلس العلمي لطب وجراحة العيون في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ورؤساء الأقسام بالمستشفى.

في بداية الحفل رحبت المدير التنفيذي المشارك للتعليم الطبي د. إيمان القحطاني بالحضور وهنَّأت الخريجين وعائلاتهم وتمنت لهم التوفيق في حياتهم العلمية.

ثم ألقى د. صالح احمد المسفر المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالنيابة كلمة أوضح فيها أن برنامج الزمالة في طب العيون السعودي للتخصص الدقيق من أنجح وأبرز برامج الدراسات الطبية العليا والذي يخرج كوادر مؤهلة في طب وجراحة العيون في المملكة ودول الخليج العربي.

من جهته ذكر د. ادورد ديباك المدير الطبي التنفيذي أن الخريجين تلقوا مستوى عالٍ من التدريب، حيث إن هذا البرنامج من أقوى برامج الزمالة على مستوى العالم، متمنياً أن يطبق الخريجون كل ما تعلموه بعد عودتهم إلى مناطقهم.

وأشاد د. خالد طبارة رئيس المجلس العلمي لطب وجراحة العيون في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمستوى التدريب بالمستشفى وبأهمية الاعتراف الحاصل عليه المستشفى من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والذي يعتبر الاعتراف الأول من نوعه في التخصصات الدقيقة في طب العيون.

بعد ذلك جاءت كلمة الخريجين التي ألقاها نيابة عنهم د. غزاي الثبيتي، والتي عبَّر فيها عن شكره لإدارة المستشفى والإدارة الطبية والتعليم الطبي وجميع العاملين على دعمهم المستمر أثناء فترة التدريب في المستشفى حيث تتوفر أحدث التقنيات العالمية وكذلك إستشاريين ذوي خبرة عالية مما أتاح فرصة التدريب على أعلى المستويات.

وفي نهاية الحفل سلَّم د. المسفر بمشاركة كل من د. ادورد و د. القحطاني ورؤساء أقسام التخصصات الدقيقة، شهادات التخرج للأطباء الآتية أسماؤهم:

أطباء من تخصص (الشدفة الأمامية) وهم: د. طراد أحمد القاضي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتورة نوره فهد الخريجي من مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي، الدكتور طارق مضيان المضيان من مستشفى الحرس الوطني، الدكتور تركي عبدالله العنيزان من مدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية، الدكتور ماجد ضيف الله القرشي من وزارة الصحة، الدكتور مالك عبدالرحمن الربيعان من مستشفى الحرس الوطني.

أطباء من تخصص الجلوكوما (الماء الأزرق) وهم: الدكتور أحمد الهبش من جامعة الدمام، د. علي البشري، د. ممدوح التميمي من مدينه الملك سعود الطبية.

أطباء من تخصص (الجراحات التقويمية للعين والحجاج)، هو: د. ليلى الغافري من هيئة الصحة – أبوظبي ، دز مازن السمنان من مستشفى قوى الأمن.

أطباء من تخصص (طب عيون الأطفال والحول)، وهم كل من: د. أماني البكري من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، الدكتور عمر باسمح من وزارة الصحة، الدكتور عبدالرحمن المزروع من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

أطباء من تخصص (أمراض وجراحة الشبكية)، وهم كل من: د. عادل العقيلي من وزارة الصحة، د. محمد العسيري، د. محمد هزازي من مستشفى الحرس الوطني، د. محمد طالع من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، د. غزاي الثبيتي من مدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية.

الجدير بالذكر أن البرنامج خرج "310" أطباء وطبيبات، منهم 35 طبيبًا من دول مجلس التعاون الخليجي، يحملون درجة زمالة التخصصات الدقيقة في طب وجراحة العيون، ويعملون في جميع مناطق المملكه ودول الخليج، وبلغ عدد خريجي البرنامج لهذا العام 19 خريجًا، منهم 18 خريجًا سعوديًّا، وخريجة من الإمارات العربية المتحدة، وتم قبول 26 طبيبًا وطبيبة للسنة الأولى لعام 2017، إضافة إلى أطباء الزمالة في السنة الثانية لهذا العام وهم 19 طبيبًا وطبيبة.