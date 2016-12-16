وكيل وزارة العمل يتفقد دار الرعاية الاجتماعية

زار وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة عبدالحكيم الشهراني دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمجمع الوزارة بحي النخيل، رافقه خلالها مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض م. طارق الزهراني، ومساعد المدير العام للرعاية الاجتماعية بدر الحربي.

واطلع الشهراني ومرافقوه على الخدمات المقدمة للمسنين واستمعوا لشرح مفصل من مدير الدار عبدالله العجلان عن طبيعة العمل ومايُقدم للنزلاء "طبياً ونفسياً واجتماعياً وغذائياً وترفيهياً".

كما التقى وكيل الوزارة بمجموعة من المسنين المدركين وتحدث معهم واستمع لمقترحاتهم، قبل ان يقوم بجولة على اقسام الدار كافة شملت قسم الملاحظة الطبيه والتمريض والقسم الاجتماعي والمطبخ وصالة الطعام وغرف التنويم وصالة الاستقبال والحديقة وخيمة الضيافة، والمرافق الأخرى المخصصة للبرامج والأنشطة.

وتعد هذه الزيارة لدار الرعاية هي الأولى للشهراني منذ تكليفه مؤخراً وكيلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والاسرة، والثانية لمجمع النخيل في إطار اهتمام وحرص مسؤولي الوزارة على متابعة كل كبيرة وصغيرة تخص الفئات المشمولة بالرعاية، ولتأمين ماتحتاجه الدور والمراكز.