«الجوازات»: تمديد «هوية زائر» لليمنيين 6 أشهر أخرى

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة (حاملي هوية زائر)، أعلنت المديرية العامة للجوازات البدء في تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتمديد ستة أشهر أخرى لحاملي "هوية زائر" الممنوحة للأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة، اعتباراً من تاريخ انتهاء صلاحيتها والمحددة بتاريخ 20/3/1438هـ.

وأكملت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية كافة الاستعدادات اللازمة لإنفاذ ما قضى به الأمر السامي الكريم ابتداءً من صباح يوم الأحد 19/3/1438هـ وحتى نهاية يوم الخميس 23/3/1438هـ امتداداً للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات للمستفيدين من الأمر السامي الكريم أنه سيتم تمديد هوية زائر آلياً بالنظام لمدة ستة أشهر بعد سداد الرسوم المقررة نظاماً وإجراء عملية تمديد هوية زائر من خلال حساب المستضيف في "أبشر" خلال الفترة من تاريخ 19/3/1438هـ وحتى 23/3/1438هـ واستلام الهوية عن طريق خدمة "واصل".

ولتنفيذ عملية تمديد "هوية زائر" يجب اتباع الخطوات التالية:

1- سداد رسم تمديد "هوية زائر" ومقداره (100) ريال عبر القنوات البنكية لنظام سداد للمدفوعات الحكومية خلال الفترة من تاريخ 19/3/1438هـ وحتى نهاية يوم 23/3/1438هـ كي لا تطبق بحقهم غرامة التأخير عن تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية.

2- دخول المستضيف عبر حسابه الشخصي في الخدمات الإلكترونية "أبشر" من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وطلب تمديد "هوية زائر".

3- سيتم إرسال رسالة نصية لهاتف المستضيف المسجل في "أبشر"، عند إتاحة طلب توصيل الهوية، حيث يمكن له بعد ذلك طلب التوصيل من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر" وذلك باختيار أيقونة (توصيل الوثائق) ومنها "هوية زائر" بعد طلب التوصيل سيتم بشكل آلي إرسال رسالة للمستضيف على هاتفه الجوال الخاص به والمسجل رسمياً في "أبشر" والتي تتضمن طلب تسديد رسوم توصيل "هوية زائر" وذلك من قبل البريد السعودي.

4- بعد سداد رسوم التوصيل عن طريق القنوات البنكية لنظام سداد سيتم طباعة "هوية زائر" وتسليمها للمستضيف عن طريق خدمة "واصل" البريد السعودي خلال أسبوعين من تاريخ سداد رسوم التوصيل.

5- المستضيف الذي لم يقم بتسجيل عنوانه الوطني في البريد السعودي "واصل" يتوجب عليه تسجيل عنوانه الوطني من خلال الموقع الإلكتروني للبريد السعودي، ومن ثم طلب توصيل الهوية بعد إتاحتها للتوصيل من خلال "أبشر" حسب ما ورد في الفقرة (3)..

6- ستتولى المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني التمديد للزائرين الذين لم يتمكنوا من تنفيذ "هوية زائر" من خلال "أبشر" لأي سبب، بشرط أن يكون المستفيد قد سدد مبلغ رسم التمديد خلال الفترة المسموح بها للتمديد المشار لها في الفقرة (1)، ويجب على المستضيف الدخول عبر حسابه في "أبشر" لطلب طباعة وإيصال "هوية زائر" من خلال أيقونة "توصيل الوثائق" وذلك بعد استلامه رسالة نصية تفيد بإتاحة الهوية للتوصيل.

7- من يتأخر عن سداد رسم تمديد "هوية زائر" بعد تاريخ 23/3/1438هـ ولم يتم تمديد "هوية زائر" له لأي سبب فيجب على المستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الخدمات الإلكترونية "أبشر" وطلب تمديد "هوية زائر" بعد سداد الرسوم مع الغرامة ومن ثم إكمال الإجراء فيما يخص استلام الهوية عن طريق البريد السعودي "واصل" بعد استلامه رسالة نصية تفيد بإتاحة الهوية للتوصيل حسب ما ورد في الفقرة (3).

8- من قام بتنفيذ خدمة تمديد "هوية زائر" قبل تاريخ 19/3/1438هـ من خلال "أبشر" سيتم إرسال رسالة نصية للمستضيف بعد إتاحة الوثيقة للتوصيل ويجب على المستضيف بعد ذلك الدخول على حسابه في "أبشر" وطلب طباعة الهوية وتوصيلها من خلال خدمة واصل بعد التأكد من تعديل تاريخ نهاية الهوية حيث سيتم توحيد تاريخ نهاية "هوية زائر" حتى تاريخ 20/9/1438هـ وسيعلن عن ذلك رسمياً عبر الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الرسمية للمديرية العامة للجوازات.

9- يلزم المستضيف التسجيل والتفعيل في الخدمات الإلكترونية "أبشر" في موقع وزارة الداخلية:

(www.moi.gov.sa) علماً بأن التسجيل والتفعيل في "أبشر" مجاني.

10- يلزم المستضيف الاشتراك في خدمة (واصل أفراد) عن طريق البريد السعودي علماً بأن الاشتراك في خدمة "واصل" مجاني أيضاً، وذلك للاستفادة من خدمة (توصيل الوثائق) من خلال الدخول في حسابه في الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر".

11- الزائر الذي يتعذر عليه معرفة المستضيف أو تعذر عليه التواصل مع المستضيف لأي سبب بإمكانه تغيير المستضيف وذلك بمراجعة أقرب مركز لتصحيح الأوضاع المنتشرة في جميع مناطق المملكة وبرفقته المستضيف الجديد وإنهاء إجراءات تغيير المستضيف وحينها يتم استكمال إجراءات تمديد "هوية زائر" آلياً حسب الخطوات الموضحة أعلاه.

12- في حال كان المستضيف شركة أو مؤسسة يبدأ سجلها في الحاسب الآلي بالرقم (700) ولا يخدمها نظام "أبشر" فيجب على صاحب المنشأة أو من يفوضه مراجعة مراكز التصحيح بعد سداد رسم التمديد (100) مئة ريال خلال الفترة المحددة من 19/3/1438هـ وحتى نهاية يوم 23/3/1438هـ لتمديد "هوية زائر" وطباعتها واستلامها.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المستضيفين لحاملي "هوية زائر" غير المسجلين في "أبشر" إلى سرعة المبادرة بالتسجيل والتفعيل عن طريق موقع وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر" للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم حتى يتمكنوا من طباعة "هوية زائر" إلكترونياً وتنفيذ طلب استلامها عن طريق البريد السعودي "واصل" علماً بأنه لن يتم استقبال طلبات التمديد والطباعة لهوية زائر بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات, وللرد على جميع الاستفسارات والتواصل مع المستفيدين خصصت المديرية العامة للجوازات البريد الإلكتروني: 992@gdp.gov.sa