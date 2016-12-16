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مركز الأمير نايف للسلام والتسامح يوقع اتفاقية تعاون مع مركز أوسلو

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مركز الأمير نايف للسلام والتسامح يوقع اتفاقية تعاون مع مركز أوسلو مركز الأمير نايف للسلام والتسامح يوقع اتفاقية تعاون مع مركز أوسلو

وقعت جامعة الأمير محمد بن فهد ممثلة بمركز الأمير نايف بن عبدالعزيز للسلام والتسامح اتفاقية تعاون مع مركز اوسلو للسلام بالنرويج، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الخبر أمس الاول الاربعاء، ومثل الجامعة في الاتفافية  مدير الجامعة د. عيسى بن حسن الانصاري، فيما مثل مركز اوسلو للسلام رئيس وزراء النرويج السابق ورئيس المركز السيد كيل بوندفيك.

ونصت الاتفاقية على الشراكة بينهما في مجالات التسامح والسلام خصوصاً على المستويات الدولية والإقليمية، كما نصت الاتفاقية على التبادل المعرفي وتحقيق الأهداف المشتركة بينهما.

وكان رئيس وزراء النرويج السابق ورئيس مركز اوسولو للسلام السيد كيل بوندفيك والوفد المرافق له، قد قاموا يزيارة الى جامعة الأمير محمد بن فهد بالخبر، حيث تعرف السيد بوندفيك خلال هذه الزيارة على الجامعة وإمكاناتها الأكاديمية والتقنية، اضافة الى سير العمل في تنفيذ الخطة المستقبلية للجامعة واستخدام أحدث التطبيقات التقنية في مجال التعليم الجامعي في الجوانب الأكاديمية والإدارية، بالإضافة إلى الاطلاع على العملية التعليمية والطرق المستخدمة في تقديم المادة العلمية للطلاب والتي تحرص الجامعة على أن تأتي مطابقة لما تقتضيه استراتيجيات التعلم والتي تشكل خصائص البيئة التعليمية التفاعلية للجامعة.

كما تعرّف على رؤية الجامعة ورسالتها وبرامجها الأكاديمية وبيئتها التعلمية وكذلك شراكاتها مع مختلف الجهات والمؤسسات العالمية. وتأتي هذه الزيارة في إطار إستراتيجية الجامعة على التواصل مع كافة المؤسسات الدولية والشخصيات الرائدة والاستفادة من الخبرات المتميزة لتقديم افضل الخدمات لطلابها لمواكبة عصر التقنية في التعليم العالي انطلاقاً من مفهوم أن جامعة الأمير محمد بن فهد جامعة سعودية عالمية.

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