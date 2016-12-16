"التعليم": طرح ممارسة لطباعة 6 ملايين كراسة إجابة لامتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزير الهلالى الشربينى، وافق على إجراء ممارسة محدودة لمطبعة الأميرية للبدء فى طباعة كراسات الإجابة لطلاب الثانوية العامة، والمقرر إجراء امتحاناتها أوائل يونيو المقبل.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البدء فى إجراء الممارسة فى هذا التوقيت يأتى فى إطار الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة، مضيفة، أنه من المتوقع أن تبدأ إجراءات الممارسة خلال أيام قليلة بعد الانتهاء من وضع المواصفات الفنية لورقة الإجابة.

وأوضحت المصادر، أن عدد كراسات الإجابة التى يتم طباعتها بشكل دورى لامتحانات الثانوية العامة تتراوح ما بين 5 إلى 6 ملايين كراسة إجابة، مشيرة إلى أنه تتم الطباعة بنسب أكبر من عدد الطلاب نظرًا للهوالك وبعض الكراسات التى تحتاج إلى تغيير، مضيفة، أن عدد الطلاب الذين يمتحنون هذا العام يتجاوز الـ500 ألف طالب.